Tamponi in Toscana: 600 prenotazioni al minuto. Sistema in tilt (Di martedì 28 dicembre 2021) Il presidente scrive: «Sto monitorando la situazione sul portale prenotatampone della Regione Toscana, che sta registrando un traffico di oltre 600 persone al minuto. Nella sola giornata del 27 dicembre sono state emesse quasi 60.000 prescrizioni per tampone. Le Asl della Toscana negli ultimi giorni hanno dovuto fronteggiare una richiesta di Tamponi molto rilevante, conseguenza anche del diffuso ricorso ai test antigenici in occasione delle festività da confermare con tampone» L'articolo proviene da Firenze Post.

