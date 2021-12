Svolta epocale a Mediaset | Barbara D’Urso verso l’addio a Canale 5?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 28 dicembre 2021) In vista del Capodanno 2022 si preannunciano dei grandi cambiamenti in casache riguardano il ruolo di, dopo la sostituzione della campana avvenuta in questi giorni alla conduzione di Pomeriggio 5. Ebbene, stando all’indiscrezione del momento lanciata da un sito ben informato, Carmelita potrebbe dire addio a5, passando ad un altrotv, per la conduzione di un programma d’intrattenimento cult. A quanto pare, inoltre, allo stato attualenon avrebbe reagito entusiasta al possibile cambiamento, tanto che avrebbe avanzato delle importanti richieste ai vertici. GF Vip 6, Alessandro Basciano e quegli strani odori in camera da ...