Sardegna, Solinas: “6 milioni ai Comuni contro l’erosione costiera” (Di martedì 28 dicembre 2021) CAGLIARI – “Con interventi strutturali, e non, di difesa del suolo in ambito litoraneo, con la messa in sicurezza, la mitigazione e la prevenzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, oltreché la riqualificazione ambientale, vogliamo incidere sulla riduzione della popolazione esposta a rischio e, non secondariamente, preservare e riqualificare l’ambiente e le componenti del territorio come beni di fruizione in sicurezza da parte dei cittadini per il miglioramento delle condizioni e della qualità della vita”. Lo ha detto il governatore sardo Christian Solinas dopo l’approvazione della delibera che stanzia 2 milioni, per ciascuna annualità nel triennio 2021-2023, finalizzati a interventi che riguardano opere di interesse regionale, interventi di riqualificazione ambientale a salvaguardia dell’erosione ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 dicembre 2021) CAGLIARI – “Con interventi strutturali, e non, di difesa del suolo in ambito litoraneo, con la messa in sicurezza, la mitigazione e la prevenzione del rischio idrogeologico e di erosione, oltreché la riqualificazione ambientale, vogliamo incidere sulla riduzione della popolazione esposta a rischio e, non secondariamente, preservare e riqualificare l’ambiente e le componenti del territorio come beni di fruizione in sicurezza da parte dei cittadini per il miglioramento delle condizioni e della qualità della vita”. Lo ha detto il governatore sardo Christiandopo l’approvazione della delibera che stanzia 2, per ciascuna annualità nel triennio 2021-2023, finalizzati a interventi che riguardano opere di interesse regionale, interventi di riqualificazione ambientale a salvaguardia del...

