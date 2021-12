Rientro in classe a gennaio? L’ottimismo del ministro Bianchi si scontra con i contagi in aumento, l’assenza di dati aggiornati e il caos tamponi (Di martedì 28 dicembre 2021) I responsabili Covid delle scuole di tutt’Italia non hanno fatto un solo giorno di vacanza. Dal 23 ad oggi, i loro telefoni squillano in continuazione: dalla Valle d’Aosta alla Sicilia i casi di studenti e docenti positivi si sono moltiplicati in pochi giorni ma i dati ufficiali non ci sono. Non li ha il ministero dell’Istruzione, non li ha quello della Salute e nemmeno la struttura commissariale. Sapere quanti sono, a livello nazionale, al 28 dicembre, i bambini, i ragazzi e gli insegnanti che si sono rivolti alle strutture sanitarie per fare un tampone molecolare e sono risultati positivi è impossibile anche perché molte famiglie, pur avendo in mano un test autosomministrato positivo, non riescono da giorni a fare un molecolare. Nel caos dei numeri, L’ottimismo del ministro Bianchi – Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) I responsabili Covid delle scuole di tutt’Italia non hanno fatto un solo giorno di vacanza. Dal 23 ad oggi, i loro telefoni squillano in continuazione: dalla Valle d’Aosta alla Sicilia i casi di studenti e docenti positivi si sono moltiplicati in pochi giorni ma iufficiali non ci sono. Non li ha il ministero dell’Istruzione, non li ha quello della Salute e nemmeno la struttura commissariale. Sapere quanti sono, a livello nazionale, al 28 dicembre, i bambini, i ragazzi e gli insegnanti che si sono rivolti alle strutture sanitarie per fare un tampone molecolare e sono risultati positivi è impossibile anche perché molte famiglie, pur avendo in mano un test autosomministrato positivo, non riescono da giorni a fare un molecolare. Neldei numeri,del– Un ...

