Quirinale, quando Andreotti rifiutò la proposta Amato (Di martedì 28 dicembre 2021) Mentre corrono le voci sui possibili nomi del prossimo Capo dello Stato, spunta una pagina di un libro sulla P2 che riporta il passato all'oggi (o l'oggi al passato). Sandra Bonsanti nella sua memorialistica politica sulla Loggia del Venerabile Licio da Arezzo (Colpevoli, Chiarelettere) ricorda in un capitolo chiAmato 'Gelli, repubblica presidenziale', un episodio che ci parla dei nostri giorni. Siamo nel 1987, durante una delle tante crisi politiche dopo le dimissioni del governo Craxi. Anche Andreotti è in pista, il 22 marzo scrive sul suo Diario: "Non ritengo sia una via di uscita la proposta di Amato l'appoggio del PSI a un suo governo, nda a fronte del mio impegno a sostenere l'elezione diretta del presidente della Repubblica, una riforma costituzionale così rilevante deve inquadrarsi in un sistema organico di ...

