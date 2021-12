Pepite di pollo: una ricetta ricca di gusto e semplicità, leggerissima (Di martedì 28 dicembre 2021) Sapete come si prepara una Pepite di pollo? Se avete voglia di ricetta speciale per trascorrere una serata di festa in compagnia degli amici, stupendoli con gusto, eccovi servita l’dea giusta! Un piatto velocissimo da preparare, ma dalla grande resa finale; la base è il petto di pollo, da aromatizzare con le spezie e impanare nella farina e poi nelle nocciole. Friggetele in olio bollente per ottenere una crosticina fragrante e profumata, con un interno morbido e gustoso. Se preferite, però, un risultato più leggero potete cuocerle in forno a 180° per 20 minuti circa, ma prima spennellate la superficie su entrambi i lati con un filo di olio extravergine d’oliva, e giratele a metà cottura. Piaceranno a grandi e piccini e si accompagnano divinamente con salse di ogni genere: dal ketchup ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 28 dicembre 2021) Sapete come si prepara unadi? Se avete voglia dispeciale per trascorrere una serata di festa in compagnia degli amici, stupendoli con, eccovi servita l’dea giusta! Un piatto velocissimo da preparare, ma dalla grande resa finale; la base è il petto di, da aromatizzare con le spezie e impanare nella farina e poi nelle nocciole. Friggetele in olio bollente per ottenere una crosticina fragrante e profumata, con un interno morbido eso. Se preferite, però, un risultato più leggero potete cuocerle in forno a 180° per 20 minuti circa, ma prima spennellate la superficie su entrambi i lati con un filo di olio extravergine d’oliva, e giratele a metà cottura. Piaceranno a grandi e piccini e si accompagnano divinamente con salse di ogni genere: dal ketchup ...

