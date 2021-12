Lozano positivo al Covid. L’attaccante è in isolamento in Messico (Di martedì 28 dicembre 2021) Lozano è risultato positivo al Covid. L’attaccante del Napoli, regolarmente vaccinato, è in Messico e osserverà l’isolamento presso il proprio domicilio. Covid, Lozano positivo Ancora una brutta notizia per il Napoli e per il suo allenatore Luciano Spalletti. Dopo Insigne e Fabian Ruiz anche Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone effettuato in Messico. A comunicarlo è lo stesso club partenopeo attraverso i canali ufficiali: “Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 dicembre 2021)è risultatoaldel Napoli, regolarmente vaccinato, è ine osserverà l’presso il proprio domicilio.Ancora una brutta notizia per il Napoli e per il suo allenatore Luciano Spalletti. Dopo Insigne e Fabian Ruiz anche Hirvingè risultatoal-19 dopo il tampone effettuato in. A comunicarlo è lo stesso club partenopeo attraverso i canali ufficiali: “Hirvingè risultatoal-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è ...

