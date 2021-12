L’Avellino prova il colpo da novanta, piace un ex bomber del Benevento (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ Pietro Iemmello l’obiettivo numero uno per l’attacco delL’Avellino. L’attaccante è finito prepotentemente nel mirino del direttore sportivo, Salvatore Di Somma. E’ una prima punta dotata di buon fiuto del gol, abile a giocare in appoggio e che dà il meglio di sé quando agisce in profondità. Attualmente al Frosinone, Iemmello ha giocato 47 i minuti collezionati, divisi tra Coppa Italia e Serie B, in quest’ultima occasione alla prima giornata del nuovo campionato contro il Parma. Iemmello ha già giocato in Campania indossando la maglia del Benevento nella stagione 2017/18 collezionando 16 presenze e 2 reti. Nella giornata di domani è atteso l’incontro con l’entourage di Sonny D’Angelo. Sul tavolo è pronto il rinnovo fino al 2024 con L’Avellino. Dopo Luigi Silvestri e Fabio Tito, ecco la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ Pietro Iemmello l’obiettivo numero uno per l’attacco del. L’attaccante è finito prepotentemente nel mirino del direttore sportivo, Salvatore Di Somma. E’ una prima punta dotata di buon fiuto del gol, abile a giocare in appoggio e che dà il meglio di sé quando agisce in profondità. Attualmente al Frosinone, Iemmello ha giocato 47 i minuti collezionati, divisi tra Coppa Italia e Serie B, in quest’ultima occasione alla prima giornata del nuovo campionato contro il Parma. Iemmello ha già giocato in Campania indossando la maglia delnella stagione 2017/18 collezionando 16 presenze e 2 reti. Nella giornata di domani è atteso l’incontro con l’entourage di Sonny D’Angelo. Sul tavolo è pronto il rinnovo fino al 2024 con. Dopo Luigi Silvestri e Fabio Tito, ecco la ...

