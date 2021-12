La trasformazione in spa e il destino in bilico della Pop Sondrio

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 28 dicembre 2021) Milano. In un clima surreale la Banca Popolare disi avvia a trasformarsi in spa con la prospettiva di entrare a far parte di un potenziale terzo polo bancario italiano insieme a Bper e Carige, se queste ultime arrivassero a unirsi. Il clima è surreale perché, complice le misure di distanziamento per il Covid, l’assemblea straordinaria del 28 e 29 dicembre (in seconda convocazione) si svolgerà da remoto al solo scopo di annunciare i risultati di una votazione che nella realtà è già avvenuta per via telematica prima di Natale e si è chiusa il 23 dicembre. E i risultati, a quanto si apprende, sono custoditi dalla Computershare, la società che si è occupataprocedura, e per adesso sono top secret. L’unico dato che trapela da ambienti finanziari è che la sera del 22 dicembre, quindi a un giorno dalla scadenza, avevano votato poco meno di 2 ...