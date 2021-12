La quarta ondata travolge Macron e Johnson. Parigi valuta di copiare il Super Green Pass. Nel Regno Unito si riaffaccia lo spettro del coprifuoco (Di martedì 28 dicembre 2021) Per l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Europa è l’epicentro della quarta ondata (qui la mappa). “Uno tsunami” di casi che non si vedeva da mesi e che sta mettendo in ginocchio l’intera Ue dove, in mancanza di una strategia condivisa, ognuno va per sé. Emergenza da cui sembra si stia riprendendo la Germania dove il lockdown per chi non è vaccinato, lanciato dal cancelliere Olaf Scholz, sta dando risultati Superiori alle aspettative. A Berlino e dintorni, infatti, si registra un drastico calo dei casi che ieri sono stati appena 13.908, contro i quasi 100mila che si registravano qualche settimana fa, a fronte di 69 decessi con l’incidenza per 100mila abitanti su sette giorni che è scesa a 222,7 casi. Si tratta di dati incoraggianti che confermano come la decisione di un lockdown ai soli non vaccinati, per quanto dolorosa, si è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 dicembre 2021) Per l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Europa è l’epicentro della(qui la mappa). “Uno tsunami” di casi che non si vedeva da mesi e che sta mettendo in ginocchio l’intera Ue dove, in mancanza di una strategia condivisa, ognuno va per sé. Emergenza da cui sembra si stia riprendendo la Germania dove il lockdown per chi non è vaccinato, lanciato dal cancelliere Olaf Scholz, sta dando risultatiiori alle aspettative. A Berlino e dintorni, infatti, si registra un drastico calo dei casi che ieri sono stati appena 13.908, contro i quasi 100mila che si registravano qualche settimana fa, a fronte di 69 decessi con l’incidenza per 100mila abitanti su sette giorni che è scesa a 222,7 casi. Si tratta di dati incoraggianti che confermano come la decisione di un lockdown ai soli non vaccinati, per quanto dolorosa, si è ...

