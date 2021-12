"La morte di questo poveretto...". Mauro da Mantova, violentissimo attacco di Selvaggia Lucarelli a Cruciani (Di martedì 28 dicembre 2021) “La morte di Mauro da Mantova è la morte di un poveretto trattato da giullare che ha il suono non del monito ma della barzelletta triste”. È la considerazione di Selvaggia Lucarelli, che è poi passata all'attacco: “E dovrebbe fare scuola non tanto per i no-vax, ma per chi usa i no-vax nel ruolo delle macchiette per un po' di show”. Implicita la critica a Giuseppe Cruciani, che aveva preso a cuore la salute di Mauro Buratti, il 61enne noto al pubblico de La Zanzara per i suoi numerosi interventi in radio a sfondo complottista, anche prima del Covid. L'uomo si trovava ricoverato da diverso tempo nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, in provincia di Verona: era stato convinto proprio da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) “Ladidaè ladi untrattato da giullare che ha il suono non del monito ma della barzelletta triste”. È la considerazione di, che è poi passata all': “E dovrebbe fare scuola non tanto per i no-vax, ma per chi usa i no-vax nel ruolo delle macchiette per un po' di show”. Implicita la critica a Giuseppe, che aveva preso a cuore la salute diBuratti, il 61enne noto al pubblico de La Zanzara per i suoi numerosi interventi in radio a sfondo complottista, anche prima del Covid. L'uomo si trovava ricoverato da diverso tempo nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, in provincia di Verona: era stato convinto proprio da ...

