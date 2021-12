Insigne | Toronto FC presenta offerta | le cifre

(Di martedì 28 dicembre 2021) IlFC in pressing su Lorenzo. Il club canadese non molla la presa sul capitano del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2022. Anzi, dopo i corteggiamenti e gli incontri delle scorse settimane, adesso, secondo quanto riporta Sky Sport, il Torono FC hato un’ultimadavvero importantissima: proposta quinquennale da 11,5 milioni di euro a stagione più 4,5 milioni di euro di bonus legati al numero di gol e assist.non ha ancora accettato la proposta del club canadese, ma è molto tentato e potrebbe dire presto definitivamente ‘sì’. Eventualmente però il trasferimento avverrebbe solo a giugno, visto cheha deciso di finire la stagione con il Napoli. Funweek.

Il calciatore firmerà per ilil 2 gennaio restando a Napoli fino a fine stagione Champions League a parte, agiocherebbe nella MLS, il massimo campionato per club statunitensi ...Un pressing continuo per cercare di strappare il 'sì' di Lorenzo. IlFC non molla la presa sul capitano del Napoli in scadenza a giugno 2022, anzi, dopo i corteggiamenti e gli incontri delle scorse settimane, adesso, ha presentato un'ultima offerta ..."E’ nel suo interesse creare delle alternative nei confronti della trattativa con il Napoli. Io non ci credo".Nelle ultime ore si propaga la voce che vorrebbe Lorenzo Insigne al Toronto a giugno Clamorosa indiscrezione rimbalzata nelle ultime ore. Come riportato da Sky Sport, Lorenzo Insigne avrebbe ricevuto ...