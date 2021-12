God of War Ragnarok | svelata la possibile data d’uscita!

(Di martedì 28 dicembre 2021) Trapelata lad’uscita di God of War, la probabile ultima avventura del semidio Kratos iniziata nel 2005 Potrebbe essere finalmente statalad’uscita di God of War. L’action-adventure sviluppato da Santa Monica Studios segue God of War (uscito nel 2018), e segna la fine delle avventure norrene del semidio Kratos, accompagnato dal figlio Atreus. Le novità riguardo alla produzione del gioco erano state mostrate all’ultimo PlayStation Showcase nel settembre scorso. God of War, ecco la probabiled’uscita Lad’uscita di God of Warera già stata anticipata qualche tempo fa, ma non c’erano state smentite o conferme da parte della casa produttrice (o ...

Ultimo ma non meno importante, God of War Ragnarok, il quale " nonostante non sia stato confermato per novembre, bensì le prime voci lo danno per settembre " è abbastanza chiaro che non uscirà nella ... Finalmente è trapelata la possibile data d'uscita di God of War Ragnarok, l'ultimo capitolo dell'avventura norrena del semidio Kratos. Kratos e Atreus torneranno in azione in Ragnarok, il seguito di God of War acquistabile (forse) a settembre 2022.