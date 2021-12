Foggia, uomo ucciso in una sparatoria sull'uscio di casa (Di martedì 28 dicembre 2021) commenta Un uomo di 32 anni è morto in una sparatoria avvenuta alla periferia di Foggia. La vittima si chiamava Pietro Russo e aveva alcuni precedenti penali per reati contro il patrimonio, come furti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 dicembre 2021) commenta Undi 32 anni è morto in unaavvenuta alla periferia di. La vittima si chiamava Pietro Russo e aveva alcuni precedenti penali per reati contro il patrimonio, come furti ...

Advertising

news_mondo_h24 : Omicidio a Foggia, uomo ucciso sull’uscio della propria abitazione - Yogaolic : RT @fanpage: Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Lucera, a Foggia. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, indagano sull… - AnsaPuglia : Omicidio a Foggia, uomo ucciso durante una sparatoria. Sul posto i carabinieri per i primi rilievi #ANSA - AssoCare : Efferato delitto poco fa a Foggia. Ucciso sull'uscio do casa. Era un pregiudicato. Ora la città ha paura. Sul posto… - AssoCare : Efferato delitto poco fa a Foggia. Ucciso sull'uscio do casa. Era un pregiudicato. Ora la città ha paura. Sul posto… -