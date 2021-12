Epifania 2022: 20 idee per una calza della befana fai da te con cartamodelli (Di martedì 28 dicembre 2021) Per coccolare i vostri bambini in occasione del 6 gennaio potete creare con pochi materiali, facilmente reperibili, delle bellissime calze, che conterranno dei piccoli doni o tanti dolcetti golosi. Ecco qualche idea. 1. calza della befana fatta con vecchi calzini Con dei calzini spaiati, di colori diversi è possibile creare una bellissima calza della befana. Unire i vari pezzi con ago e filo di cotone. Davvero molto allegre. Fonte immagine 2 calza della befana rossa con brillantini Chi desidera qualcosa di elegante e luccicante, può creare questa calza, fatta con gomma crepla di colore rosso brillantinato e bianco. Incollate i bordi della calza con l’apposita colla per gomma crepla ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 28 dicembre 2021) Per coccolare i vostri bambini in occasione del 6 gennaio potete creare con pochi materiali, facilmente reperibili, delle bellissime calze, che conterranno dei piccoli doni o tanti dolcetti golosi. Ecco qualche idea. 1.fatta con vecchi calzini Con dei calzini spaiati, di colori diversi è possibile creare una bellissima. Unire i vari pezzi con ago e filo di cotone. Davvero molto allegre. Fonte immagine 2rossa con brillantini Chi desidera qualcosa di elegante e luccicante, può creare questa, fatta con gomma crepla di colore rosso brillantinato e bianco. Incollate i bordicon l’apposita colla per gomma crepla ...

