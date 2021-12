Covid: calcio Napoli, dopo Fabian Ruiz anche Lozano positivo e asintomatico. E’ in isolamento in Messico (Di martedì 28 dicembre 2021) dopo Fabian Ruiz altro stop al Napoli per Covid. “Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Lo scrive il club su Twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021)altro stop alper. “Hirvingè risultatoal-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in. Il calciatore, regolarmente vaccinato, èe osserverà il periodo dipresso il proprio domicilio”. Lo scrive il club su Twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid calcio Napoli, anche Lozano positivo al Covid: il 6 gennaio c'è la Juve NAPOLI - Ancora guai legati al Covid per il Napoli di Luciano Spalletti , che perde Hirving Lozano , contagiato dal virus: " Hirving Lozano è risultato positivo al Covid - 19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico - fa sapere il club partenopeo con una nota sui social - il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il ...

Calcio: Altri due casi Covid, giocatori positivi Salernitana salgono a 6 La società campana fa sapere in una nota che, "a seguito di ulteriori controlli, altri due calciatori sono risultati positivi al Covid - 19. I calciatori risultati positivi sono quindi al momento sei"...

Covid e calcio, il crollo del modello inglese. L’ha capito pure Pep... La Gazzetta dello Sport Genoa, Criscito positivo al Covid: «Maledetto, è tornato a rompere le palle» Ancora un caso di Covid al Genoa. Il capitano Domenico Criscito, che era già stato contagiato un anno fa, ha annunciato sui social di essere positivo. Leggi ...

Napoli, anche Lozano positivo al Covid: il 6 gennaio c'è la Juve Il club azzurro comunica il contagio dell'attaccante messicano, che si aggiunge a Fabian Ruiz e a Insigne, in dubbio per la sfida con i bianconeri ...

