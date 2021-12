Consiglio Comunale di Napoli, ok ai debiti fuori bilancio 2020 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato a maggioranza la delibera relativa ai debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 novembre al 31 dicembre 2020. Hanno votato contro le forze di centro destra e il consigliere Toti Lange, astenuta la consigliera Alessandra Clemente. Prima della votazione, l’assessore al bilancio, Pierpaolo Baretta, ha ribadito che l’amministrazione ”farà di tutto per non fare maquillage contabili: non c’è alcuna ipotesi di un gioco contabile soprattutto su questioni che hanno un margine di prevedibilità e che rischiano di essere controproducenti”. ”Tra domani a dopodomani ci sarà l’approvazione della Finanziaria che contiene un provvedimento in favore delle città che ritengo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ildiha approvato a maggioranza la delibera relativa aimanifestatisi dal 1 novembre al 31 dicembre. Hanno votato contro le forze di centro destra e il consigliere Toti Lange, astenuta la consigliera Alessandra Clemente. Prima della votazione, l’assessore al, Pierpaolo Baretta, ha ribadito che l’amministrazione ”farà di tutto per non fare maquillage contabili: non c’è alcuna ipotesi di un gioco contabile soprattutto su questioni che hanno un margine di prevedibilità e che rischiano di essere controproducenti”. ”Tra domani a dopodomani ci sarà l’approvazione della Finanziaria che contiene un provvedimento in favore delle città che ritengo ...

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza la delibera relativa ai debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 novembre al 31 dicembre 2020. Hanno votato contro le forze di ...

