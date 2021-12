Cambi di casacca alla Camera: due deputate passano a Italia viva, Scanu (M5s) entra nel Misto – Video (Di martedì 28 dicembre 2021) Le deputate Maria Teresa Baldini (Coraggio Italia) e Flora Frate (eletta col M5s, espulsa a gennaio del 2020, e poi passata al Misto) hanno comunicato di aver aderito al gruppo di Italia viva. Lucia Scanu passa dal gruppo del M5s al gruppo Misto. A renderlo noto è stato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, in apertura della seduta a Montecitorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) LeMaria Teresa Baldini (Coraggio) e Flora Frate (eletta col M5s, espulsa a gennaio del 2020, e poi passata al) hanno comunicato di aver aderito al gruppo di. Luciapassa dal gruppo del M5s al gruppo. A renderlo noto è stato il vicepresidente della, Fabio Rampelli, in apertura della seduta a Montecitorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

