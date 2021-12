Calcio: Milan, primi contatti con il Psg per il difensore Diallo (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. – (Adnkronos) – Il Milan continua a guardare in Francia per rafforzare la propria difesa. Oltre a Sven Botman del Lille, tra gli obiettivi dei rossoneri c’è anche Abdou Diallo del Paris Saint Germain. Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sono stati i primi contatti per il difensore senegalese con un’apertura alla cessione da parte del Psg. La richiesta dei parigini, però, è ritenuta alta dal Milan. I rossoneri sono disposti ad acquistare Diallo se i parigini dovessero abbassare le pretese, anticipando così un investimento previsto per la prossima estate e coprendo il buco in difesa dopo l’infortunio di Kjaer. Il 25enne difensore, tuttavia, non sarebbe subito a disposizione visto che giocherà la Coppa d’Africa con il Senegal. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. – (Adnkronos) – Ilcontinua a guardare in Francia per rafforzare la propria difesa. Oltre a Sven Botman del Lille, tra gli obiettivi dei rossoneri c’è anche Abdoudel Paris Saint Germain. Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sono stati iper ilsenegalese con un’apertura alla cessione da parte del Psg. La richiesta dei parigini, però, è ritenuta alta dal. I rossoneri sono disposti ad acquistarese i parigini dovessero abbassare le pretese, anticipando così un investimento previsto per la prossima estate e coprendo il buco in difesa dopo l’infortunio di Kjaer. Il 25enne, tuttavia, non sarebbe subito a disposizione visto che giocherà la Coppa d’Africa con il Senegal. L'articolo ...

Advertising

Gazzetta_it : Tesoro Saelemaekers: quanto vale l’uomo che ha fatto svoltare il #Milan - SkySport : Gol annullati a #Milan e #Atalanta, decisioni corrette: la spiegazione #SkySport #SkySerieA #SerieA - Gazzetta_it : Milan-Napoli, Massa sbaglia ad annullare il gol di Kessie #moviola - TV7Benevento : Calcio: Milan, primi contatti con il Psg per il difensore Diallo... - PianetaMilan : #Covid, #Rangnick: 'Se prendi un #novax, metti in conto di averlo spesso out' - #Calcio #football @ManUtd -