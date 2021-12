Birmania | nella giungla infermiere in prima linea con i ribelli

Advertising

RivLibPopolare : RT @valeria_frezza: #donnealcentro @forumalcentro Birmania: 35 persone, compresi bambini e donne, sono state bruciate e uccise dai militari… - forumalcentro : RT @valeria_frezza: #donnealcentro @forumalcentro Birmania: 35 persone, compresi bambini e donne, sono state bruciate e uccise dai militari… - ArmiDicone : RT @valeria_frezza: #donnealcentro @forumalcentro Birmania: 35 persone, compresi bambini e donne, sono state bruciate e uccise dai militari… - valeria_frezza : #donnealcentro @forumalcentro Birmania: 35 persone, compresi bambini e donne, sono state bruciate e uccise dai mili… - RobyS1966 : RT @marioadinolfi: Vigilia di Natale, Birmania. Nel villaggio di MoSo 38 persone sono state trucidate dall’esercito regolare. Tra esse donn… -

Ultime Notizie dalla rete : Birmania nella

Affaritaliani.it

Un ospedale di fortuna, e clandestino,giungla: così un gruppo di infermiere birmane ha deciso di agire per curare - quasi sempre dal covid - i dissidenti fuggiti dalla repressione della giunta militare birmana, dopo il colpo di ...... COME PER ESEMPIO QUELLA CHE S'E' INSTAURATACHE, FRA L'ALTRO, OLTRE A DECINE DI CRIMINI CONTRO LA SUA POPOLAZIONE, DI RECENTE S'E' RESA CORRESPONSABILE DIRETTA DELLA STRAGE DI 35 ...Loikaw (Myanmar), 28 dic. (askanews) - Un ospedale di fortuna, e clandestino, nella giungla: così un gruppo di infermiere birmane ha deciso di ...L’uccisione di 35 civili in fuga dagli scontri tra esercito e milizie, il 24 dicembre, è l’ennesima atrocità subita dalla popolazione dopo il golpe del 1 febbraio. E per anche stavolta l’Onu può solo ...