Vaccino | Figliuolo “Dal 10 gennaio booster a 4 mesi”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) “Apriamo alla fascia 16-17anni, poi dal 10 disi partirà con la terza dose a quattroe questo ci darà un ulteriore impulso”. Così il commissario straordinario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo, in visita all’hub vaccinale della caserma Vian di Cuneo. jp/mgg/gtr su Il Corriere della Città.

Il piano del generaleper bloccare OmicronLa risposta del governo arriva per bocca del generaleche, in visita all'hub vaccinale ...giorni scorsi su un ulteriore riduzione dei tempi minimi tra la seconda e la terza dose di, ...A livello nazionale superati i limiti dall'allerta: 12 e 15 per cento. Le situazioni peggiori in Calabria, Liguria, Friuli e Bolzano. E il generale annuncia l'avvio della nuova fase della campagna, in ...Sulla quarantena potrebbero presto cambiare le regole. Lo ha spiegato il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo parlando dell'altissimo numero di italiani - anche vaccinati ...