Torino, detenuto 28enne muore in carcere dopo aver perso 25 chili: aperta un'inchiesta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Diceva di non riuscire a mangiare ma gli operatori del carcere credevano che simulasse. Antonio Raddi, 28enne detenuto alle Vallette di Torino, è morto il 30 dicembre 2019 per un' infezione polmonare dopo avere perso 25 chili di peso. Il caso, ora, è arrivato in tribunale: tra qualche giorno verrà discussa la richiesta dei familiari del giovane di non archiviare l'inchiesta. La seconda consulenza tecnica ordinata dalla procura parla di cure non adeguate. La prima non era stata giudicata soddisfacente. A coordinare l'inchiesta è il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo. I genitori del giovane si sono affidati agli avvocati Massimo Pastore e Gianluca Vitale. Gli indagati sono quattro. Il pubblico ministero ha proposto l'archiviazione perché, sebbene i ...

