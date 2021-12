Advertising

AnsaLombardia : Sardone, tante minacce dopo il no alla moschea a Milano. Salvini, ora solidarietà immediata e bipartisan | #ANSA -

Inviti a sgozzarmi, stuprarmi, uccidermi in casa oltre a lodi al terrorismo e alla guerra santa" ha spiegatoallegando al comunicato gli screenshot dei messaggi. "Da giorni ricevo tantissime ...... lo hanno fattorealtà e anche centri sportivi per garantire l'esercizio del diritto di culto'... Così in una nota Silvia(eurodeputata e consigliere comunale Lega), Alessandro Verri (..."Stai bene a testa in giù", "muori bruciata", sono solo alcuni dei messaggi ricevuti dall'eurodeputata della Lega e consigliera comunale a Milano Silvia Sardone dopo le sue critiche alla decisione di ...La Lega dà seguito alle richieste dei cittadini e si oppone all'apertura della moschea in via Novara a Milano ma piovono minacce e insulti ...