Quei prigionieri innocenti che termineranno l’anno in carcere (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nella parte del mondo di cui si occupa questo mio blog, dal Marocco fino all’Iran passando per Egitto e Israele, migliaia di prigionieri che mai avrebbero dovuto entrare in un carcere vi termineranno il 2021. Le loro storie sono state raccontate in questi anni ma, nell’ultimo post di quello che sta finendo, voglio ricordarne alcune. In Iran, lo scienziato Ahmadreza Djalali è ancora nel braccio della morte e rischia l’esecuzione. Il 14 gennaio compirà 50 anni. Gli ultimi quattro compleanni li ha trascorsi lontano da sua moglie e dai suoi due figli. Di anni in prigione ne ha trascorsi ormai quasi dieci il blogger saudita Raif Badawi. È quasi giunto alla fine della condanna e si spera possa tornare libero il prossimo anno. Chi non uscirà dalla prigione, se non interverranno con un provvedimento di grazia le autorità del suo paese, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nella parte del mondo di cui si occupa questo mio blog, dal Marocco fino all’Iran passando per Egitto e Israele, migliaia diche mai avrebbero dovuto entrare in unviil 2021. Le loro storie sono state raccontate in questi anni ma, nell’ultimo post di quello che sta finendo, voglio ricordarne alcune. In Iran, lo scienziato Ahmadreza Djalali è ancora nel braccio della morte e rischia l’esecuzione. Il 14 gennaio compirà 50 anni. Gli ultimi quattro compleanni li ha trascorsi lontano da sua moglie e dai suoi due figli. Di anni in prigione ne ha trascorsi ormai quasi dieci il blogger saudita Raif Badawi. È quasi giunto alla fine della condanna e si spera possa tornare libero il prossimo anno. Chi non uscirà dalla prigione, se non interverranno con un provvedimento di grazia le autorità del suo paese, è ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Migliaia di prigionieri che mai avrebbero dovuto entrare in un carcere vi termineranno il 2021...' [di @RiccardoNoury, @a… - ilfattoblog : 'Migliaia di prigionieri che mai avrebbero dovuto entrare in un carcere vi termineranno il 2021...' [di… - ivic00633480 : @GeMa7799 sapete cosa sembra,uno di quei video che facevano i prigionieri di guerra americani in mano ai terroristi - mb021049 : @AlbertoLetizia2 le difficoltà ci sono senza obbligo, soprattutto x quei ragazzi che, basta un genitore contrario,… - leossl88 : IMMAGINI SBIADITE MI FANNO RITORNARE A QUEI PIONIERI CHE DE STO GIOCO C HANNO FATTO PRIGIONIERI.......I PRIMI DELLA… -

Ultime Notizie dalla rete : Quei prigionieri BARVXL - Due medaglie di Guerra? e i nostri giorni? Ho letto che da quel giorno gli Italiani non fecero prigionieri Tedeschi se non eccezionalmente per ... Non visitai mai quei luoghi di dolore, ma un giorno, passando per la Lorena, disseminata di ...

LETTERA DAL CARCERE/ 'Natale, il dono di veder cambiare qualcosa anche tra le sbarre' ... ma più che altro perché ci pensa il cappellano o i suoi aiuti o quei volontari. Si allestiscono ... i "delinquenti", i "prigionieri", lo fanno! Più di 1200 kg di cibo, quest'anno. Danno del loro a chi ...

Quei prigionieri innocenti che termineranno l’anno in carcere Il Fatto Quotidiano Quarantene, liberi dal Covid prigionieri della burocrazia Il tampone negativo conferma che l’infezione non c’è più, ma si resta a casa. Sequestrati dalla burocrazia. Eh già, ci risiamo o forse non ne siamo mai usciti nonostante siano passati quasi due anni d ...

“Mia madre positiva, da quel momento silenzio assoluto” “Sono una semplice cittadina che chiede di essere ascoltata. Io non sono No vax, anzi quando è stato il mio turno sono stata tra le prime a vaccinarsi, nel rispetto delle persone che mi stanno vicino ...

Ho letto che da quel giorno gli Italiani non feceroTedeschi se non eccezionalmente per ... Non visitai mailuoghi di dolore, ma un giorno, passando per la Lorena, disseminata di ...... ma più che altro perché ci pensa il cappellano o i suoi aiuti ovolontari. Si allestiscono ... i "delinquenti", i "", lo fanno! Più di 1200 kg di cibo, quest'anno. Danno del loro a chi ...Il tampone negativo conferma che l’infezione non c’è più, ma si resta a casa. Sequestrati dalla burocrazia. Eh già, ci risiamo o forse non ne siamo mai usciti nonostante siano passati quasi due anni d ...“Sono una semplice cittadina che chiede di essere ascoltata. Io non sono No vax, anzi quando è stato il mio turno sono stata tra le prime a vaccinarsi, nel rispetto delle persone che mi stanno vicino ...