Omicron | Presidi | ' Incentivare l' uso di Ffp2 anche nelle scuole'

Advertising

messveneto : Omicron corre, boom di contagi e troppi contatti: così in Italia è saltato il tracciamento: La scuola gestiva almen… - romait_it : #Scuola, guerra presidi-virostar sulle vacanze: e Draghi asfalta i chiusuristi - - GiovaPassal : RT @ValentinaGrippo: #Omicron mette a rischio il calendario scolastico: molte le classi che rientreranno il 10 gennaio. Diamo ai #presidi e… - rosso89rosso : Grazie Darwin che selezioni gli imbecilli... Ieri tre ECMO e addirittura 8 circuiti CRRT I #novax #NoGreenPass… - ValentinaGrippo : #Omicron mette a rischio il calendario scolastico: molte le classi che rientreranno il 10 gennaio. Diamo ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron Presidi

...anti - Covid varato dal Governo il 23 dicembre per arginare la diffusione della variante... Ma ichiedono che l'obbligo riguardi le mascherine Ffp2. Mascherine Ffp2 saranno invece ...Salvata la vita a migliaia di persone e permesso all'Italia di ripartire' I, intanto, ...passato il Cts ne aveva sconsigliato l'uso generalizzato ma le peculiarità della nuova variante...Giannelli: "Il Cts ne aveva sconsigliato l’uso generalizzato ma le peculiarità della nuova variante Omicron potrebbero modificare tale valutazione" ...L'emergenza Covid continua a fare paura tra i banchi di scuola: per questo motivo, i presidi chiedono di usare la mascherina Ffp2 anche in aula.