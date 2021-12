Non sai mai cosa vedere su Netflix? Lasciati aiutare da uno di questi tool (Di lunedì 27 dicembre 2021) Netflix e le altre app in streaming sono state una delle poche valvole di sfogo nel corso della pandemia per cercare di combattere il lockdown o l’isolamento in quarantena. Un vero e proprio boom che ha permesso all’app statunitense di raggiungere quota 200 milioni di abbonati in tutto il mondo che hanno spremuto fino all’osso il catalogo delle migliaia di film e serie TV a disposizione. A tal punto da dover rivolgersi alle raccomandazioni di Netflix per trovare nuovi contenuti, una soluzione che molto spesso lascia l’amaro in bocca. Nonostante l’app lavori sodo sull’algoritmo con continui aggiornamenti e nuove funzionalità per renderlo sempre più efficace, è difficile che riesca davvero ad accontentare tutti. Per cui, a questo punto – a meno che tu non voglia scivolare sui confini dell’irregolarità usando una VPN e rischiando di essere bannato da ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 27 dicembre 2021)e le altre app in streaming sono state una delle poche valvole di sfogo nel corso della pandemia per cercare di combattere il lockdown o l’isolamento in quarantena. Un vero e proprio boom che ha permesso all’app statunitense di raggiungere quota 200 milioni di abbonati in tutto il mondo che hanno spremuto fino all’osso il catalogo delle migliaia di film e serie TV a disposizione. A tal punto da dover rivolgersi alle raccomandazioni diper trovare nuovi contenuti, una soluzione che molto spesso lascia l’amaro in bocca. Nonostante l’app lavori sodo sull’algoritmo con continui aggiornamenti e nuove funzionalità per renderlo sempre più efficace, è difficile che riesca davvero ad accontentare tutti. Per cui, a questo punto – a meno che tu non voglia scivolare sui confini dell’irregolarità usando una VPN e rischiando di essere bannato da ...

Advertising

romeoagresti : @F1N1no @mirkonicolino Non sai di cosa stai parlando (giustamente, siamo comuni mortali e ci sta non sapere certe c… - littleearyaa : credo sia cento volte peggio quando finisce per altri motivi e non per mancanza di sentimenti perché tu sai che dal… - DuccioSensei : @FabrizioRamad7 Sai come la penso, a me sto robba così fa schifo non posso farci nient - Lucywillkillyou : @Luisa_Taglia @jaakon_ Non sai quante raccomandazioni.. 'Non prendere la statale, fai la stradina che passa in mezz… - gravel_79 : @poikilothron Carissima Katya, queste persone purtroppo ci saranno sempre ??. Hanno gli occhi x guardare e bocca x s… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sai Insalata di rinforzo: i trucchi per prepararla senza far puzzare la casa Insalata di rinforzo: trucchi geniali per non far puzzare tutta la casa L'insalata di rinforzo è un piatto che soddisfa i palati di coloro che amano i sapori più tradizionali. Sai come si prepara? Se ...

CLAUDIO CIAMPI, FIGLIO DI CARLO AZEGLIO/ 'Non dava schiaffi, umiliava ignorando' Son stati i suoi nipoti a fargli prendere coscienza della sua condizione: " Un giorno mi dicono, sai zio noi andiamo a New York, tu no visto che non cammini ". La moglie è sempre rimasta al suo ...

7 cose che (forse) non sai sugli gli elefanti Focus Non sai mai cosa vedere su Netflix? Lasciati aiutare da uno di questi tool Le raccomandazioni e le categorie scelte per te da Netflix non ti fanno trovare mai niente di nuovo? Prova ad usare questi tool online per cercare meglio nel catalogo e risparmiare tempo ...

Ospedaletti, nel giorno di Natale trova la sorella dopo 35 anni. La più grande non sapeva dell'esistenza dell'altra Ospedaletti - Nel giorno di Natale ha trovato la sorella dopo 35 anni: le due non si erano mai conosciute. Una ha 35 anni, è di Treviso e si chiama Sarah D’Agostino. L’altra ne ha 38, è di Ospedaletti ...

Insalata di rinforzo: trucchi geniali perfar puzzare tutta la casa L'insalata di rinforzo è un piatto che soddisfa i palati di coloro che amano i sapori più tradizionali.come si prepara? Se ...Son stati i suoi nipoti a fargli prendere coscienza della sua condizione: " Un giorno mi dicono,zio noi andiamo a New York, tu no visto checammini ". La moglie è sempre rimasta al suo ...Le raccomandazioni e le categorie scelte per te da Netflix non ti fanno trovare mai niente di nuovo? Prova ad usare questi tool online per cercare meglio nel catalogo e risparmiare tempo ...Ospedaletti - Nel giorno di Natale ha trovato la sorella dopo 35 anni: le due non si erano mai conosciute. Una ha 35 anni, è di Treviso e si chiama Sarah D’Agostino. L’altra ne ha 38, è di Ospedaletti ...