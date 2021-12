Milik, una corsa molto speciale… sulla neve (VIDEO) (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'ex Napoli si gode le vacanze di Natale con una bella "corsa" sulla neve in sella ad una moto speciale Leggi su itasportpress (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'ex Napoli si gode le vacanze di Natale con una bella "in sella ad una moto speciale

Advertising

CalcioPillole : Dopo l'addio di Cristiano #Ronaldo l'attacco bianconero ha avuto diverse difficoltà. La #Juventus cerca una soluzio… - Ema47114333 : @MaldiniLos Ma mi chiedo una cosa da tempo. Milik ci fa così schifo? - infoitsport : Juve, Allegri vuole una punta. Tuttosport: 'Rispunta Milik. Scamacca difficile a gennaio' - Mattia_Barza : ??#Milan, occhio a #Milik. ?? Per #Muriel si lavora su una formula prestito oneroso (€5m) + riscatto intorno ai €10/1… - oscarvalle1984 : RT @mirkonicolino: (#DiMarzio via #VecchiaSignora) La #Juventus cerca una prima punta esperta per i prossimi 6 mesi. #Icardi o #Milik i nom… -