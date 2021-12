Maurizio Zamparini ricoverato d’urgenza: l’ex patron del Palermo in “condizioni delicate” (Di lunedì 27 dicembre 2021) l’ex patron di Venezia e Palermo, Maurizio Zamparini, è stato ricoverato d’urgenza a Udine e si trova attualmente in condizioni delicate, stando a quanto riferiscono fonti interne all’ospedale Santa Maria della Misericordia, in terapia intensiva dopo un’intervento chirurgico in seguito a un’improvvisa complicazione. Le condizioni di salute del classe 1941 destano preoccupazione. Non si tratta di Covid. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021)di Venezia e, è statoa Udine e si trova attualmente in, stando a quanto riferiscono fonti interne all’ospedale Santa Maria della Misericordia, in terapia intensiva dopo un’intervento chirurgico in seguito a un’improvvisa complicazione. Ledi salute del classe 1941 destano preoccupazione. Non si tratta di Covid. SportFace.

