Marisa Laurito racconta il suo Natale tra piatti e tamponi

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Anche questoè stato diverso dagli altri, quasi per tutti e anchea Oggi è un altro giornoil suo. Da sempre lafesteggia soprattutto la vigilia dicon tanti amici, questa volta ha dovuto scegliere pochi amici e non i soliti 25 a cui non avrebbe mai voluto rinunciare. Qualcuno purtroppo non c’è più: l’attrice ogni volta ricorda Luciano De Crescendo, il più caro tra i suoi affetti. A Serena Bortone confida chi c’era a casa sua il 24 dicembre e cosa hanno mangiato ma soprattutto che tutti hanno fatto il tampone prima di incontrarsi.a Oggi è un altro giorno “Eravamo pochissimi amici e non i soliti 25 a cui sono abituata e abbiamo deciso tutti di farci un tampone prima di vederci, così ...

Cosa ha preparatoper il Natale? Prima di tutto lei e i suoi ospiti hanno fatto il ...Pietro Perdini lo conosciamo tutti per essere il compagno di. I due stanno insieme da tanti anni, ma non si sono mai sposati. Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che i due stiano insieme da circa 20 anni ma in tutto questo tempo pare che non ...Anche questo Natale è stato diverso dagli altri, quasi per tutti e anche Marisa Laurito a Oggi è un altro giorno racconta il suo. Da sempre la Laurito festeggia soprattutto la vigilia di Natale con ta ...Maurisa Laurito grande protagonista sulle reti Rai in questi giorni. Dopo essere stata una delle guide di Alberto Angela per lo speciale Una notte ...