“L’ex Barcellona è stato offerto a Inter e Napoli”: annuncio a sorpresa (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ex terzino della Roma Lucas Digne è in uscita dall’Everton. Napoli e Inter fortemente Interessate al terzino ex Barcellona. La fascia sinistra del Napoli rappresenta un problema atavico per i partenopei che necessitano di Interventi sul mercato per quella zona del campo. Gli azzurri da ormai diverso tempo sono alla ricerca di un terzino sinistro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 dicembre 2021)terzino della Roma Lucas Digne è in uscita dall’Everton.fortementeessate al terzino ex. La fascia sinistra delrappresenta un problema atavico per i partenopei che necessitano diventi sul mercato per quella zona del campo. Gli azzurri da ormai diverso tempo sono alla ricerca di un terzino sinistro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : Real Sociedad, in arrivo Rafinha: la formula: Il Real Sociedad ha chiuso l'accordo con il PSG per l'arrivo in prest… - sportli26181512 : Calciomercato Juve: l’ex Conte prova uno ‘scippo’ importante: Il quotidiano catalano Sport fa il punto della situaz… - tuttonapoli : Barcellona, l'uscita che libera il posto a Ferran Torrex: lascia la punta ex Siviglia - sportli26181512 : Pjanic al #Genoa? Lui smentisce: 'Sto bene al #Besiktas': L'ex centrocampista del Barcellona parla del suo futuro c… - infoitsport : Barcellona, colpo Ferran Torres: fatta per l’ex obiettivo della Juve -