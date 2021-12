Grave lutto al GF Vip: una brutta notizia arriva nella Casa (Di lunedì 27 dicembre 2021) Una bruttissima notizia è giunta nella Casa del Grande Fratello VIP. Un concorrente è stato infatti colpito da un lutto. Di chi si tratta? E cosa succederà adesso? La tristissima notizia ha toccato nel profondo Alessandro. Un suo caro parente è infatti scomparso. E il Grande Fratello, probabilmente in accordo con i parenti più stretti del giovane, non ha potuto far altro che comunicarglielo. Alessandro Basciano ha ricevuto così la notizia della morte del nonno. lutto per Alessandro Basciano al Grande Fratello VIP 6 Grave lutto al Grande Fratello VIP (captured)nella giornata di oggi, 26 dicembre 2021, il neo concorrente Basciano è stato messo al corrente dalla produzione del reality della scomparsa di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Una bruttissimaè giuntadel Grande Fratello VIP. Un concorrente è stato infatti colpito da un. Di chi si tratta? E cosa succederà adesso? La tristissimaha toccato nel profondo Alessandro. Un suo caro parente è infatti scomparso. E il Grande Fratello, probabilmente in accordo con i parenti più stretti del giovane, non ha potuto far altro che comunicarglielo. Alessandro Basciano ha ricevuto così ladella morte del nonno.per Alessandro Basciano al Grande Fratello VIP 6al Grande Fratello VIP (captured)giornata di oggi, 26 dicembre 2021, il neo concorrente Basciano è stato messo al corrente dalla produzione del reality della scomparsa di ...

