GF Vip 21, Soleil Sorge contro Sophie Codegoni: “Vuole a tutti i costi la storia” (Di lunedì 27 dicembre 2021) GF Vip 21, nella casa del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 i sentimenti dei concorrenti stanno mutando in maniera repentina, i telespettatori stanno nutrendo seri dubbi sulla credibilità e sulla sincerità dei concorrenti nella sesta edizione del reality. Soleil Sorge sta pensando al carattere di Gianamria Antinolfi e sulla sua scelta di lasciare andare Sophie Codegoni, la quale sta cercando di chiedere in maniera insistente l’ex tronista di Uomini e Donne, e nonostante questo potrebbe non essere sincera nei confronti dell’imprenditore. GF Vip 21, i dubbi di Soleil sul rapporto tra Gianmaria e Sophie Codegoni (Screenshot)La relazione e flirt tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, sembra essere ormai passato ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 dicembre 2021) GF Vip 21, nella casa del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 i sentimenti dei concorrenti stanno mutando in maniera repentina, i telespettatori stanno nutrendo seri dubbi sulla credibilità e sulla sincerità dei concorrenti nella sesta edizione del reality.sta pensando al carattere di Gianamria Antinolfi e sulla sua scelta di lasciare andare, la quale sta cercando di chiedere in maniera insistente l’ex tronista di Uomini e Donne, e nonostante questo potrebbe non essere sincera nei confronti dell’imprenditore. GF Vip 21, i dubbi disul rapporto tra Gianmaria e(Screenshot)La relazione e flirt trae Gianmaria Antinolfi, sembra essere ormai passato ...

