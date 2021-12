Focene, Caroccia: “Al via i lavori di asfaltatura di via dei Polpi e via delle Carenarie” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Focene – “Sono iniziati i lavori di asfaltatura di via dei Polpi, e tratto di via delle Carenarie“. Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia, il quale precisa: “Sono interventi necessari visto che la strada negli ultimi decenni non ha avuto nessun intervento straordinario e visto gli importanti scavi fatti dalla Tim per il passaggio delle fibre ottiche, di Acea e Italgas per molteplici allacci alle reti”. “Per viale di Focene, invece – specifica Caroccia -, interverremo non appena Tim Unidata e i costruttori ultimano gli allacci e l’estensione delle reti faremo l’intervento di riasfaltatura dell’importante strada”. “Stiamo lavorando insieme al ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 dicembre 2021)– “Sono iniziati ididi via dei, e tratto di via“. Lo comunica l’assessore aipubblici Angelo, il quale precisa: “Sono interventi necessari visto che la strada negli ultimi decenni non ha avuto nessun intervento straordinario e visto gli importanti scavi fatti dalla Tim per il passaggiofibre ottiche, di Acea e Italgas per molteplici allacci alle reti”. “Per viale di, invece – specifica-, interverremo non appena Tim Unidata e i costruttori ultimano gli allacci e l’estensionereti faremo l’intervento di ridell’importante strada”. “Stiamo lavorando insieme al ...

