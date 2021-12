Fiumicino, altri due Ncc sorpresi a procacciare clienti in aeroporto: maxi multa (Di lunedì 27 dicembre 2021) Fiumicino – Anche in questi giorni di festività natalizie sono proseguiti i controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma all’interno e all’esterno dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino e lungo i viali antistanti i Terminal. Ad esito delle verifiche, nelle fasce orarie di maggior afflusso di passeggeri, i Carabinieri hanno sorpreso e sanzionato amministrativamente due autisti, addetti al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone, per aver procacciato dei clienti, tra i passeggeri in uscita dal “Gate 3 – Arrivi”, senza averne titolo. I due uomini sono stati sanzionati per un importo totale di € 4.128. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 dicembre 2021)– Anche in questi giorni di festività natalizie sono proseguiti i controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma all’interno e all’esterno dell’internazionale Leonardo da Vinci die lungo i viali antistanti i Terminal. Ad esito delle verifiche, nelle fasce orarie di maggior afflusso di passeggeri, i Carabinieri hanno sorpreso e sanzionato amministrativamente due autisti, addetti al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone, per aver procacciato dei, tra i passeggeri in uscita dal “Gate 3 – Arrivi”, senza averne titolo. I due uomini sono stati sanzionati per un importo totale di € 4.128. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

