Covid, corsa dalla Campania al Lazio per il ricovero di un neonato (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Otto ore per ricoverare un bimbo di 7 giorni positivo al Covid. La storia, raccontata oggi dal quotidiano Il Mattino, inizia in Campania, nell’ospedale di Sessa Aurunca (Caserta) e finisce nel Lazio, a Roma, al Bambino Gesù, dove si è riusciti a trovare un posto letto per il piccolo. Il bimbo è nato lo scorso 20 dicembre. La mamma all’ingresso non era risultata positiva, poi, dopo il parto, sono comparsi i sintomi, tra cui febbre alta, e la conferma che si trattava di Covid. Anche il piccolo, a poche ore dagli accertamenti, ha cominciato a manifestare sintomi che sono diventati sempre più gravi. La febbre alta e le compromissioni respiratorie si sono così aggravate che si è deciso il trasferimento in una terapia intensiva neonatale Covid. Ma iniziano i problemi. Le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Otto ore per ricoverare un bimbo di 7 giorni positivo al. La storia, raccontata oggi dal quotidiano Il Mattino, inizia in, nell’ospedale di Sessa Aurunca (Caserta) e finisce nel, a Roma, al Bambino Gesù, dove si è riusciti a trovare un posto letto per il piccolo. Il bimbo è nato lo scorso 20 dicembre. La mamma all’ingresso non era risultata positiva, poi, dopo il parto, sono comparsi i sintomi, tra cui febbre alta, e la conferma che si trattava di. Anche il piccolo, a poche ore dagli accertamenti, ha cominciato a manifestare sintomi che sono diventati sempre più gravi. La febbre alta e le compromissioni respiratorie si sono così aggravate che si è deciso il trasferimento in una terapia intensiva neonatale. Ma iniziano i problemi. Le ...

Advertising

TraniLiveIt : Covid, a Trani 66 i positivi. Intanto in mattinata corsa al tampone - AriannaPioli : Covid, sindacato infermieri: 'in 72 ore 1.000 operatori positivi' • Imola Oggi ..???????ah allora facciamo il lockdow… - anteprima24 : ** #Covid, corsa dalla #Campania al Lazio per il #Ricovero di un neonato ** - brongosalvatore : RT @faberpiredda: retwitto entrambe. papà se n'è andato in 20 gg, ricoverato senza speranza all'ultimo per non aver potuto fare accertament… - MaxDeTora : Dico, siamo in pandemia: vai in vacanza all'estero? Bene, cerca almeno di stare attento, caro il mio turista italia… -