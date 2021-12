“Ci sono test per diagnosticare l’autismo nel feto?” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Salve dottore, avrei delle domande perché non so più a chi rivolgermi. Il test genetico relativo alla sindrome dell’X fragile lo può effettuare anche il bambino, oltre a noi genitori? Che cosa si vede una volta effettuato questo test e come si legge per vedere se ci sono valori sbagliati? Che test si fa per escludere di far nascere un bambino autistico o nello spettro autistico? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 27 dicembre 2021) Salve dottore, avrei delle domande perché non so più a chi rivolgermi. Ilgenetico relativo alla sindrome dell’X fragile lo può effettuare anche il bambino, oltre a noi genitori? Che cosa si vede una volta effettuato questoe come si legge per vedere se civalori sbagliati? Chesi fa per escludere di far nascere un bambino autistico o nello spettro autistico? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

