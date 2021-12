Bomba ' Ballando con le Stelle' | Selvaggia Lucarelli abbandona il programma c' entra Mara Venier

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 27 dicembre 2021)ha parlato chiaramente sui social di una discussione molto accesa conin un post sui social. Laè diventata molto conosciuta come personaggio televisivo quando sei anni fa èta a far parte della giuria di 'con le' insieme a Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Il suo profilo social si contraddistingue per i post molto taglienti che la giornalista pubblica ogni giorno, criticando a destra e a manca, a torto o ragione, ogni azione, parola e opinione che non le piace o è degna di nota. Lo stesso atteggiamento haall'interno della giuria di, infatti più e più volte nel corso del tempo, è stata al centro delle ...