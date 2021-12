Bobo Vieri positivo al Covid

(Di lunedì 27 dicembre 2021)al. Lo annuncia su Instagram la moglie Costanza Caracciolo, che rivela come l’ex bomber sia stato costretto a trascorrere il giorno di Natale separato dalla sua famiglia. “In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del… purtroppo il nostro @christiansi è beccato il virus”, scrive l’ex velina. “Pensavamo di poter vivere sereno questo Natale, dovevamo partire e invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da due anni a questa parte..mi auguro solo che ne usciremo presto tutti! Un abbraccio a tutti, a chi si trova nella nostra stessa situazione un abbraccio in più!!!”, conclude. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Bobo Vieri positivo: lo annuncia la moglie Costanza Caracciolo - IlCastiga : RT @InvictusNon: Fabian Ruiz positivo al Covid, l'annuncio del Napoli - InvictusNon : Fabian Ruiz positivo al Covid, l'annuncio del Napoli - ENRICO27218318 : RT @SecolodItalia1: Il Covid non risparmia le “celebrities”. Con Fedez e consorte, anche Bobo Vieri positivo al virus - mr_kubra : Dai Bobone, Torna presto! ti aspettiamo ?????? ?????? @vieri_bobo -

Ultime Notizie dalla rete : Bobo Vieri

.push({});è positivo al Covid . Lo annuncia su Instagram la moglie Costanza Caracciolo, che rivela come l'ex bomber sia stato costretto a trascorrere il giorno di Natale separato dalla sua famiglia . ...positivo al Covid - 19. A rivelarlo, in un post su Instagram, la moglie dell'ex bomber della Nazionale, Costanza Caracciolo. "In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere ...Bobo Vieri ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera, in cui ha parlato anche della Juventus. "Sono rimasto colpito negativamente dal suo non giocare. Vedo ...L’ex attaccante Christian Vieri è risultato positivo al Covid-19 ... a chi si trova nella nostra stessa situazione un abbraccio in più!”, conclude la moglie di Bobo.