Baci perugina | veloci da preparare e identici a quelli comprati

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Adori i preziosi e dolcissimi? Vorresti prepararli nella tua cucina per gustarli ogni volta che desideri? Bene, qui ho la ricetta perfetta per esaudire questo tuo desiderio. Questi dolci amati da tutti non hanno certo bisogno di alcuna presentazione. La ricetta qui di seguito è perfetta per ricrearli a casa in modo facile e veloce. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono: 150 gr di cacao amaro 350 gr di cioccolato fondente 500 gr di crema spalmabile alle nocciole 500 gr di nocciole Procedimento Per prima cosa bisogna selezionare, e mettere da parte, 75 o 80 nocciole dai 500 grammi indicati nell’elenco poco sopra. Successivamente inseriamo il resto delle nocciole in un mixer. Una volta sbriciolati spostiamo il risultato in una ciotola e aggiungiamo il cacao. Mescoliamo gli ingredienti con una spatola e quando saranno perfettamente ...