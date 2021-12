Su Facebook i bambini temono le nonne (Di domenica 26 dicembre 2021) Alla scuola media Viscontino al centro di Roma (gli alunni sono perlopiù figli di professionisti e/o intellettuali), così come alla Melissa Bassi di Tor Bella Monaca (ambiente più variegato) nella periferia, dove sono stata invitata con il mio libro sui Piccoli Amori Sfigati, i ragazzini sono tutti concordi su una cosa. Odiano essere usati nei social dai parenti – mamme, babbi e soprattutto nonne zelanti – come “attrazione da circo”. Mi hanno raccontato come i grandi, meglio, i vecchi (parola da loro prescelta per indicare gli over 45) pubblichino con disinvoltura le loro foto nei post FB o nei loro profili Instagram o addirittura, su Whatsapp. Foto il più delle volte brutte, questo è un punto cruciale. “A voi grandi non piace quando vengono fatte circolare foto in cui tenete gli occhi chiusi, la bocca storta, la pancia fuoriuscente, i capelli orrendi? Non è così? È la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Alla scuola media Viscontino al centro di Roma (gli alunni sono perlopiù figli di professionisti e/o intellettuali), così come alla Melissa Bassi di Tor Bella Monaca (ambiente più variegato) nella periferia, dove sono stata invitata con il mio libro sui Piccoli Amori Sfigati, i ragazzini sono tutti concordi su una cosa. Odiano essere usati nei social dai parenti – mamme, babbi e soprattuttozelanti – come “attrazione da circo”. Mi hanno raccontato come i grandi, meglio, i vecchi (parola da loro prescelta per indicare gli over 45) pubblichino con disinvoltura le loro foto nei post FB o nei loro profili Instagram o addirittura, su Whatsapp. Foto il più delle volte brutte, questo è un punto cruciale. “A voi grandi non piace quando vengono fatte circolare foto in cui tenete gli occhi chiusi, la bocca storta, la pancia fuoriuscente, i capelli orrendi? Non è così? È la ...

