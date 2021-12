Sci alpino, Matteo Marsaglia vince la prima prova di discesa a Bormio. Benissimo anche Innerhofer e Casse (Di domenica 26 dicembre 2021) E’ subito Grand’Italia sulla Stelvio di Bormio. Quattro azzurri nella top ten nella prima prova cronometrata che si è tenuta questa mattina a Bormio: un risultato che fa sognare tutti gli appassionati in vista della gara in programma martedì in Valtellina che apre la tre giorni sulla Stelvio (seguiranno due SuperG). Che fosse una pista gradita agli italiani si sapeva bene ma immaginare un festival azzurro di questa portata era pressochè impossibile alla vigilia. Bene i materiali ma anche le linee scelte dagli azzurri e bisogna dire che il più atteso, Dominik Paris, che ha chiuso al decimo posto la sua prima prova, ha tirato su il piede dall’acceleratore prima dell’ultimo tratto, perdendo poco meno di mezzo secondo da tutti i migliori. La sorpresa di ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) E’ subito Grand’Italia sulla Stelvio di. Quattro azzurri nella top ten nellacronometrata che si è tenuta questa mattina a: un risultato che fa sognare tutti gli appassionati in vista della gara in programma martedì in Valtellina che apre la tre giorni sulla Stelvio (seguiranno due SuperG). Che fosse una pista gradita agli italiani si sapeva bene ma immaginare un festival azzurro di questa portata era pressochè impossibile alla vigilia. Bene i materiali male linee scelte dagli azzurri e bisogna dire che il più atteso, Dominik Paris, che ha chiuso al decimo posto la sua, ha tirato su il piede dall’acceleratoredell’ultimo tratto, perdendo poco meno di mezzo secondo da tutti i migliori. La sorpresa di ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - RSIsport : ?? Nel primo allenamento della discesa di Bormio il migliore svizzero è stato Niels Hintermann, che ha chiuso sesto… - infoitsport : Sci alpino, le convocate dell’Italia per Lienz: 13 atlete in totale per le prove tecniche sulle nevi austriache -