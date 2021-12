Poliziotti soccorrono anziano Poi tornano a Natale con un panettone

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il signor Nazzario vive a Novara. Non ha figli o parenti e durante il giorno riceve assistenza domiciliare. Qualche notte fa però è caduto nel tentativo di raggiungere il bagno senza riuscire a rialzarsi. Per fortuna una vicina ha sentito la sua voce flebile ed ha chiamato la Polizia. A soccorrerlo sono giunti Marco e Andrea che lo hanno aiutato a rimettersi a letto. I, il giorno seguente, sono tornati dal loro “nuovo nonno” donandogli une il calore familiare di cui ha bisogno. In questi giorni prendiamoci cura dei nostri anziani, stiamogli vicino e non lasciamo che la malinconia possa sopraffarli. L'articolo proviene da Forze Armate News.