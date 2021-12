Milan, in 4 verso il rientro. Da Leao a Calabria, Pioli può sorridere. E Ibra... (Di domenica 26 dicembre 2021) Una Befana con una calza piena di giocatori. Stefano Pioli attende con ansia il 6 gennaio, giorno di Milan - Roma, ma attende ansioso soprattutto il 30 dicembre, quando la sua truppa si ripresenterà ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 dicembre 2021) Una Befana con una calza piena di giocatori. Stefanoattende con ansia il 6 gennaio, giorno di- Roma, ma attende ansioso soprattutto il 30 dicembre, quando la sua truppa si ripresenterà ...

Advertising

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Milan, in quattro verso il rientro. Da Leao a Calabria, Pioli può sorridere. Ibra? Più sì che no, ma con prudenza https://… - sportli26181512 : Milan, in 4 verso il rientro. Da Leao a Calabria, Pioli può sorridere. E Ibra...: Milan, in 4 verso il rientro. Da… - Gazzetta_it : Milan, in quattro verso il rientro. Da Leao a Calabria, Pioli può sorridere. Ibra? Più sì che no, ma con prudenza - milan_corner : @PietroMazzara @MilanNewsit La televisione la devi girare verso di te quando guardi le partite Pietro - infoitsport : Milan, Conti verso l’Empoli: parti al lavoro per il trasferimento -