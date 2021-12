Luca Onestini e Gianmarco Onestini hanno stabilito un record in Spagna | ecco quale

Leggi su isaechia

(Di domenica 26 dicembre 2021) Sorprendenteperin. I due fratelli italiani sono ormai alla conquista del paese iberico da circa due anni e non si sono più fermati. Il primo a tentare la fortuna era statoche, a soli 22 anni, aveva varcato la soglia del Gran Hermano Vip 7, versione spagnola del nostro Gf Vip. Lì, si era subito fatto notare per la rocambolesca relazione con Adara Molinero. Ai tempi, infatti, la ragazza era fidanzata da anni con Hugo Sierra ed avevano avuto un bebé da pochi mesi. Ebbene, nel corso del reality, Adara lasciò Hugo per. Terminato il GH Vip 7, in cui trionfò la Molinero,si era poi buttato nello spin-off del programma, El tiempo del Descuento, vincendolo. Dunque, ...