“Grazie amore mio” Fedez | regalo di Natale super lusso per Chiara Ferragni

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 26 dicembre 2021) Perilnon era cominciato nel migliore dei modi, infatti avevano interrotto bruscamente le loro vacanze alla vigilia perché la piccola Vittoria non era in buone condizioni di salute. Ma non si tratterebbe di nulla di particolarmente serio, infatti aveva avuto un po’ di febbre come il fratello Leone, ma fortunatamente i tamponi avevano dato esito negativo al coronavirus. Poi è iniziata la grande festa e ildel rapper milanese a sua moglie è stato davvero da togliere il fiato. Alcuni giorni fahanno fatto una sorpresa al primogenito. Questa volta ha bussato alla porta di casa è Spiderman in persona. La reazione di “Lello”? Sorpreso e felice, come sarebbe stato ogni bambino al posto suo. ...