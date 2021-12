Gf Vip, Biagio D'Anelli lascia la fidanzata in diretta: 'Ora faccio come voglio' (Di domenica 26 dicembre 2021) Gf Vip, Biagio lascia la fidanzata in diretta: 'Ora faccio come voglio'. La love story che sta appassionando milioni di telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini è quella tra Miriana ... Leggi su leggo (Di domenica 26 dicembre 2021) Gf Vip,lain: 'Ora'. La love story che sta appassionando milioni di telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini è quella tra Miriana ...

Advertising

Quellochetutti1 : Ancora tensioni tra Biagio e Miriana! Arrivano le accuse da parte di lui. Ecco cosa sta succedendo tra loro ??… - Latvcisidiverte : Gf Vip, Biagio D'Anelli lasciato dalla fidanzata' Le chiacchiere del web dicono, che Silvana Curcio, non avrebbe gr… - frances33439335 : Biagio: 'Vorrei baciare Miriana ma non lo faccio per rispetto' - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: - zazoomblog : Gf Vip 6 Biagio D’Anelli lascia la fidanzata in diretta: “Sono single!”. E con Miriana Trevisan… - #Biagio #D’Ane… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Biagio D’Anelli lascia la fidanzata in diretta: “Sono single!” #biagio #danelli #lascia #fidanzata… -