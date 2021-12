Enti locali, oltre 200 comuni in ritardo con i bilanci preventivi perché rischiano il dissesto per mancata riscossione di imposte e sanzioni (Di domenica 26 dicembre 2021) A metà novembre due terzi dei comuni siciliani non avevano ancora approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e tuttora, a un passo dalla chiusura dell’esercizio finanziario, nella banca dati delle amministrazioni pubbliche mancano all’appello oltre 200 bilanci prevEntivi, più della metà dei quali attesi proprio da amministrazioni siciliane. I dati sono contenuti in un dossier elaborato per l’agenzia Adnkronos da Centro studi Enti locali sulla base di dati governativi. Molto spesso l’impasse è di natura tecnica. Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per l’esercizio di competenza, cioè deve esserci equilibrio tra spese ed entrate finali. Per molti Enti, soprattutto siciliani, le uscite ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) A metà novembre due terzi deisiciliani non avevano ancora approvato ilo di previsione 2021-2023 e tuttora, a un passo dalla chiusura dell’esercizio finanziario, nella banca dati delle amministrazioni pubbliche mancano all’appello200prevvi, più della metà dei quali attesi proprio da amministrazioni siciliane. I dati sono contenuti in un dossier elaborato per l’agenzia Adnkronos da Centro studisulla base di dati governativi. Molto spesso l’impasse è di natura tecnica. Ilo di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per l’esercizio di competenza, cioè deve esserci equilibrio tra spese ed entrate finali. Per molti, soprattutto siciliani, le uscite ...

Advertising

fattoquotidiano : Enti locali, oltre 200 comuni in ritardo con i bilanci preventivi perché rischiano il dissesto per mancata riscossi… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Enti locali, oltre 200 comuni in ritardo con i bilanci preventivi perché rischiano il dissesto per mancata riscossione… - fattoquotidiano : Enti locali, oltre 200 comuni in ritardo con i bilanci preventivi perché rischiano il dissesto per mancata riscossi… - tobarwi : @emrato @_special_cla_ Che poi bisogna anche vedere se sarà così; per via delle festività non tutte le enti sanitar… - newsbiella : Enti locali, Pella: “Ok differimento bilanci al 31 marzo' -

Ultime Notizie dalla rete : Enti locali Quando si applica la cedolare secca ...casa del 2014 l'ambito di applicazione della cedolare secca è stato esteso anche alle cooperative o altri enti o associazioni non aventi finalità di lucro che potranno dare in affitto le unità locali ...

Comuni reggiani protagonisti nella progettazione europea ... in modalità online, per approfondire le tante opportunità che la progettazione, a livello locale ed internazionale, può offrire agli Enti locali. "Si tratta di un'altra, preziosa opportunità che la ...

Enti locali, oltre 200 comuni in ritardo con i bilanci preventivi perché rischiano il dissesto per mancata… Il Fatto Quotidiano Enti locali: Roberti, modificati valori soglia spesa personale Comuni Udine, 26 dic - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha stabilito la rideterminazione dei valori soglia per la spesa del ...

Fun.pubblica: Roberti, sì a Piano formativo per enti locali Udine, 26 dic - "Il sistema Regione e Enti locali del Friuli Venezia Giulia deve dotarsi di sempre nuove competenze amministrative che garantiscano una crescita culturale ...

...casa del 2014 l'ambito di applicazione della cedolare secca è stato esteso anche alle cooperative o altrio associazioni non aventi finalità di lucro che potranno dare in affitto le unità...... in modalità online, per approfondire le tante opportunità che la progettazione, a livello locale ed internazionale, può offrire agli. "Si tratta di un'altra, preziosa opportunità che la ...Udine, 26 dic - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha stabilito la rideterminazione dei valori soglia per la spesa del ...Udine, 26 dic - "Il sistema Regione e Enti locali del Friuli Venezia Giulia deve dotarsi di sempre nuove competenze amministrative che garantiscano una crescita culturale ...