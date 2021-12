Ecclestone boccia Leclerc | «Per me è sempre stato un ottimo pilota | ora non più»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 dicembre 2021) Bernie Eccleston non ha parlato solo di Lewis Hamilton («credo che si ritirerà») nell’intervista concessa a Blick. L’ex numero uno deo Circus ha parlato anche die hato il ferrarista. Il monegasco ha chiuso la stagione dietro il compagno di squadra Carlos Sainz.settimo con 159 punti. Sainz quinto con 164.5 punti con quattro podi: Monaco, Ungheria, Russia e Abu Dhabi.ha detto: “Mettiamola così: molte persone a Maranello si sono sorprese che Sainz possa aver dato così filo da torcere al compagno di squadra. Per me,un… ma non più”. Il quotidiano spagnolo Marca scrive che alla Ferrari credono di avere la migliore coppia di piloti e ...