Covid oggi Italia | “metà contagi età scolare in fascia 6-11 anni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 26 dicembre 2021)in età, quasi ladei casi registrati nella6-11. “Nell’ultima settimana, si conferma l’andamento osservato nella precedente, con il 26% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di età( Lo stesso Istituto in un tweet ricorda che “il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose è: 85 volte maggiore per gli over 80; 12,8 volte maggiore per i 60-79; 6,1 volte maggiore per i 40-59”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.