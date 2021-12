Covid | i dati | a Santo Stefano 24 883 nuovi casi e 81 decessi Crolla il numero di tamponi e raddoppia il tasso di positività | è all’11 | 5%

(Di domenica 26 dicembre 2021)no – come prevedibile – ie idiagnosticati, maildi. Idiriportano 24.883di-19 in 24 ore, meno della metà dei numeri da record degli ultimi giorni (54.762 a Natale, 50.599 della vigilia, 44.595 il 23 dicembre). Ma complice il Natale si riduce di quasi cinque volte ildei test processati, dai 969.752 di ieri (un record) ai 217.052 di oggi. E quindi schizza la percentuale di quelli positivi, dal 5,6% di ieri,5% di oggi. Iregistrati invece scendono 81 (ieri erano 144). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sono 24.883 i casi di individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 54.762. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 81, mentre ieri erano state 144. Coronavirus, guida al ... di Redazione Online I dati di domenica 26 dicembre Sono 24.883 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 54. sono complessivamente 4.993.863 e 8.428 quelle uscite oggi dall'incubo(... Effetto Natale nelle Marche per i dati sulla diffusione dei contagi: "solo" 385 nuovi positivi al covid nell'ultima giornata (ieri erano 890, la vigila di Natale un nuovo record con 1.103) e una posit ...